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Наингголан намерен остаться в «Кальяри» и не хочет возвращаться в «Интер»

11:43
Раджа Наингголан. Фото Instagram.
Раджа Наингголан. Фото Instagram.
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«Кальяри» объявил о том, что полузащитник Раджа Наингголан вызван на предсезонный тренировочный сбор команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Прошедший сезон Наингголан провел в «Кальяри» на правах аренды из «Интера». Теперь же клуб из Сардинии договорился с бельгийцем по поводу полноценного контракта. Также в ближайшее время «Кальяри» надеется договориться с «Интером» по поводу полноценного трансфера. Сам футболист не намерен возвращаться в Милан.

В прошлом сезоне на счету Наингголана 6 голов и 6 ассистов в 29 матчах серии А.

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