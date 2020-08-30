Наингголан намерен остаться в «Кальяри» и не хочет возвращаться в «Интер»

«Кальяри» объявил о том, что полузащитник Раджа Наингголан вызван на предсезонный тренировочный сбор команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Прошедший сезон Наингголан провел в «Кальяри» на правах аренды из «Интера». Теперь же клуб из Сардинии договорился с бельгийцем по поводу полноценного контракта. Также в ближайшее время «Кальяри» надеется договориться с «Интером» по поводу полноценного трансфера. Сам футболист не намерен возвращаться в Милан.

В прошлом сезоне на счету Наингголана 6 голов и 6 ассистов в 29 матчах серии А.