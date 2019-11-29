Официальный Twitter серии А сообщает, что полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан признан лучшим игроком ноября в чемпионате Италии.

В ноябре 31-летний Наингголан принял участие в трех матчах «Кальяри», забил два гола и отдал три голевые передачи.

Ранее нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле был признан самым ценным игроком чемпионата Италии в октябре.

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