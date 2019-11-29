Наингголан — лучший игрок ноября в чемпионате Италии
29 ноября 2019, 18:35
Официальный Twitter серии А сообщает, что полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан признан лучшим игроком ноября в чемпионате Италии.
В ноябре 31-летний Наингголан принял участие в трех матчах «Кальяри», забил два гола и отдал три голевые передачи.
MVP #SerieATIM — Novembre 2019 ?? @OfficialRadja— Lega Serie A (@SerieA) November 29, 2019
Un mese da gigante. ?#WeAreCalcio pic.twitter.com/1snDw0FfuC
Ранее нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле был признан самым ценным игроком чемпионата Италии в октябре.
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