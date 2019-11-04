Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан самым ценным игроком чемпионата Италии в октябре, информирует пресс-служба серии А. 29-летний форвард забил семь голов в четырех матчах турнира.

В текущем сезоне Иммобиле в общей сложности провел 13 матчей за «Лацио», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

В матче 11-го тура серии А против «Милана» Иммобиле отметился забитым голом.