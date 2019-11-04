Иммобиле — самый ценный игрок октября в серии А
19:46
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан самым ценным игроком чемпионата Италии в октябре, информирует пресс-служба серии А. 29-летний форвард забил семь голов в четырех матчах турнира.
В текущем сезоне Иммобиле в общей сложности провел 13 матчей за «Лацио», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.
В матче 11-го тура серии А против «Милана» Иммобиле отметился забитым голом.
Nuova corona per #KingCiro! ?— Lega Serie A (@SerieA) November 4, 2019
? MVP #SerieATIM — October 2019. ? #WeAreCalcio @ciroimmobile pic.twitter.com/erfX46MrqO
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