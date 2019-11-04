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Иммобиле — самый ценный игрок октября в серии А

19:46
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан самым ценным игроком чемпионата Италии в октябре, информирует пресс-служба серии А. 29-летний форвард забил семь голов в четырех матчах турнира.

В текущем сезоне Иммобиле в общей сложности провел 13 матчей за «Лацио», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

В матче 11-го тура серии А против «Милана» Иммобиле отметился забитым голом.

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