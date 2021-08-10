Наингголан договорился о расторжении контракта с «Интером»

«Интер» и полузащитник Раджа Наингголан пришли к соглашению о расторжении контракта, сообщает Sky Sport Italia.

За расторжение соглашения с «Интером», истекавшего через сезон, полузащитник также получит денежную компенсацию. Он планирует продолжить карьеру в «Кальяри».

В минувшем сезоне Наингголан на правах аренды выступал за «Кальяри». На его счету 22 матча и один гол.