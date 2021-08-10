Ибрагимович может пропустить начало сезона

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может пропустить начало нового сезона в связи с восстановлением после травмы левого колена, информирует La Gazzetta dello Sport.

39-летний швед получил травму в матче 35-го тура прошлого сезона чемпионата Италии против «Ювентуса» (3:0).

Как отмечается, в клубе не хотят рисковать и дадут футболисту еще время на восстановление. Скорее всего, на поле он вернется в сентябре, после перерыва на игры сборных.

В первом туре сезона-2021/22 «Милан» встретится с «Сампдорией». Ибрагимович в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и три результативных передачи.