На "Ювентус" могут подать в суд из-за неучастия Роналду в матче со звездами корейской лиги

Организаторы товарищеского матча между "Ювентусом" и сборной К-лиги (чемпионт Кореи) могут подать в суд на туринский клуб, сообщает Corriere dello Sport. Причиной стало неучастие в игре нападающего Криштиану Роналду.

Форвард провел всю встречу на скамейке запасных, хотя в условиях проведения игры был его выход на поле. "Юве" заявил, что Роналду не мог принимать участия во встрече из-за проблем с мышцами.

Матч "Ювентуса" со сборной К-лиги состоялся 26 июля и завершился вничью - 3:3. После игры руководство К-лиги извинилось перед фанатами за неучастие Роналду.