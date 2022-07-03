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«Фламенго» близок к подписанию контракта на полтора года с Видалем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль близок к переходу в «Фламенго», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с 35-летним чилийцем и предлагает ему контракт на полтора года. Стороны находятся на финальной стадии переговоров.

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1543408762345721859
Артуро Видаль
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фламенго
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