«Фламенго» близок к подписанию контракта на полтора года с Видалем

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль близок к переходу в «Фламенго», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с 35-летним чилийцем и предлагает ему контракт на полтора года. Стороны находятся на финальной стадии переговоров.

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.