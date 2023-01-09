«МЮ» заинтересован в покупке Эдина Джеко

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварда «Интера» и капитана Боснии и Герцеговины Эдина Джеко, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клуб рассматривает возможную покупку игрока в ближайшее время. Ранее им также интересовалась «Рома».

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. Срок действующего контракта 36-летнего боснийца рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне Джеко провел за «Интер» 23 матча, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.