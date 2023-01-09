Ибаньес отреагировал на ничью в матче «Ромы» с «Миланом»

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес прокомментировал ничейный матч с «Миланом» в 17-м туре серии А.

«Мы сделали то, над чем работали на тренировках, мы продолжаем говорить, что важно быть терпеливыми в играх, поскольку шансы будут, и мы никогда не должны сдаваться.

«Милан» силен с мячом, но результат был в нашу пользу, так как очко на выезде очень важно, чтобы мы могли двигаться к нашим целям», — цитирует Ибаньеса DAZN.