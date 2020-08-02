«Мы проглатывали дерьмо и не получали защиты». Конте раскритиковал руководство «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказал претензии к руководству клуба. Миланцы заняли второе место по итогам серии А.

— Это был тяжелый год для меня, очень тяжелый, — приводит слова специалиста Football Italia. — Не думаю, что игроки видели свою работу признанной, как и я. Мы все получили мало защиты от клуба.

Мы должны развиваться и совершенствоваться во всех областях, в том числе и вне поля, большой клуб должен больше защищать своих игроков. Мы все обсудим в конце сезона, мне нужно встретиться с президентом, а он сейчас в Китае.

Мы месяцами проглатывали дерьмо и не получили никакой защиты. Моя проблема в том, что у меня есть видение, я вижу путь, который мы должны пройти, знаю, что нам нужно сделать. Видел на днях интервью, которое Лучано Спаллетти дал в «Интере» в 2017 году. Сейчас 2020-й год, и ничего не изменилось.

Я могу быть громоотводом в течение первого года, но если не будете учиться и продолжите делать те же ошибки, тогда это просто безумие. Я говорю не о трансферном рынке или игроках. Хочу, чтобы это было понятно