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Новости   //    Футбол   //    Италия

«Мы не можем принимать дискриминацию ни в какой форме». Призыв Ромелу Лукаку

17:17
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку стал объектом нападок со стороны фанатов «Кальяри» в матче команд во 2-м туре чемпионата Италии. Бельгиец подвергся расистским оскорблениям в момент, когда исполнял пенальти.

«Многие игроки за последний месяц сталкивались с оскорблениями на расовой почве... Со мной это случилось вчера, — написал Лукаку в Instagram. — Футбол — эта игра, которой может наслаждаться каждый. И мы не можем принимать дискриминацию ни в какой форме. Надеюсь, футбольные федерации по всему миру отреагирует на этот призыв.

Дамы и господа, на дворе 2019 год. И мы должны двигаться вперед, а не отступать назад. Игроки должны объединиться, чтобы наш голос услышали».

 

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