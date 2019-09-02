«Мы не можем принимать дискриминацию ни в какой форме». Призыв Ромелу Лукаку

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку стал объектом нападок со стороны фанатов «Кальяри» в матче команд во 2-м туре чемпионата Италии. Бельгиец подвергся расистским оскорблениям в момент, когда исполнял пенальти.

«Многие игроки за последний месяц сталкивались с оскорблениями на расовой почве... Со мной это случилось вчера, — написал Лукаку в Instagram. — Футбол — эта игра, которой может наслаждаться каждый. И мы не можем принимать дискриминацию ни в какой форме. Надеюсь, футбольные федерации по всему миру отреагирует на этот призыв.

Дамы и господа, на дворе 2019 год. И мы должны двигаться вперед, а не отступать назад. Игроки должны объединиться, чтобы наш голос услышали».