Американская инвестфирма заплатит за «Дженоа» 150 миллионов евро

У итальянского «Дженоа» появятся новые владельцы. Американская инвестиционная фирма «777 Partners» приобрела мажоритарную долю в «Дженоа». Сумма сделки оценивает в 150 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

При этом президент «Дженоа» Энрико Прециози останется в клубе как миноритарный акционер и продолжит представлять команду.

Таким образом, «Дженоа» станет восьмым клубом серии А с иностранными владельцами после «Милана», «Интера», «Специи», «Венеции», «Болоньи», «Фиорентины» и «Ромы».