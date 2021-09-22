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Американская инвестфирма заплатит за «Дженоа» 150 миллионов евро

17:38
«Дженоа» купит американский инвестор. Фото Twitter
«Дженоа» купит американский инвестор. Фото Twitter
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У итальянского «Дженоа» появятся новые владельцы. Американская инвестиционная фирма «777 Partners» приобрела мажоритарную долю в «Дженоа». Сумма сделки оценивает в 150 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

При этом президент «Дженоа» Энрико Прециози останется в клубе как миноритарный акционер и продолжит представлять команду.

Таким образом, «Дженоа» станет восьмым клубом серии А с иностранными владельцами после «Милана», «Интера», «Специи», «Венеции», «Болоньи», «Фиорентины» и «Ромы».

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Иван Шитик все материалы автора

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