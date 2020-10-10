Мойзе Кин: «Я действительно мог вернуться в «Ювентус» этой осенью»
Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин рассказал, что был близок к переходу в «Ювентус» этой осенью.
— Я действительно мог вернуться в «Ювентус», — сказал в эфире RaiSport Кин. — Тем не менее, теперь я счастлив, что играю за «ПСЖ». Я также благодарен болельщикам «Эвертона», которые вывесили в честь меня баннер, было очень приятно и неожиданно.
Moise #Kean to RaiSport: #It is absolutely true that I could return to #Juventus in this transfer-window, but now I'm happy to play in #PSG and french football. The banner of the #Everton fans for me was exciting, I did not expect it". #transfers #EFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 9, 2020
20-летний итальянец перешел в «ПСЖ» из «Эвертона» на правах аренды до конца сезона-2020/21. Форвард является воспитанником «Ювентуса».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.