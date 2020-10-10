Мойзе Кин: «Я действительно мог вернуться в «Ювентус» этой осенью»

Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин рассказал, что был близок к переходу в «Ювентус» этой осенью.

— Я действительно мог вернуться в «Ювентус», — сказал в эфире RaiSport Кин. — Тем не менее, теперь я счастлив, что играю за «ПСЖ». Я также благодарен болельщикам «Эвертона», которые вывесили в честь меня баннер, было очень приятно и неожиданно.

Moise #Kean to RaiSport: #It is absolutely true that I could return to #Juventus in this transfer-window, but now I'm happy to play in #PSG and french football. The banner of the #Everton fans for me was exciting, I did not expect it". #transfers #EFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 9, 2020

20-летний итальянец перешел в «ПСЖ» из «Эвертона» на правах аренды до конца сезона-2020/21. Форвард является воспитанником «Ювентуса».