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Мойзе Кин: «Я действительно мог вернуться в «Ювентус» этой осенью»

10:39
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Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин рассказал, что был близок к переходу в «Ювентус» этой осенью.

— Я действительно мог вернуться в «Ювентус», — сказал в эфире RaiSport Кин. — Тем не менее, теперь я счастлив, что играю за «ПСЖ». Я также благодарен болельщикам «Эвертона», которые вывесили в честь меня баннер, было очень приятно и неожиданно.

20-летний итальянец перешел в «ПСЖ» из «Эвертона» на правах аренды до конца сезона-2020/21. Форвард является воспитанником «Ювентуса».

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