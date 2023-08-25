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Сегодня, 19:54

Моуринью заявил, что «Рома» может покупать только игроков с проблемами

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что клуб подписывает проблемных игроков.

«Дибала перешел в «Рому», когда все сомневались в его состоянии. Травма Саншеша? Если бы он не получал травм, то был бы игроком стартового состава «ПСЖ». Мы не покупаем игроков, которые отлично провели сезон», — цитирует тренера Goal.

Ближайший матч серии А «Рома» проведет в субботу, 26 августа, против «Вероны».

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Неделя

Серия А: расписание матчей выходных в чемпионате Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
2
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
3
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
4
 Милан 1 1 0 0 2-0 3
5
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
7
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
8
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
9
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
10
 Рома 1 0 1 0 2-2 1
11
 Торино 1 0 1 0 0-0 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
14
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
15
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
16
 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
17
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
18
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
19
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 - : -
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 - : -
26.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
26.08 21:45
Верона – Рома
 - : -
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Удинезе
 - : -
28.08 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
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Андреа Белотти

Андреа Белотти

Рома

 2
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Салернитана

 2
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
П
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

 1
И К Ж
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1 0 1
Маттия Бани

Маттия Бани

Дженоа

 1 0 1
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1 0 1
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