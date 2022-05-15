Моуринью: «Венеция» была очень хороша, надеюсь вскоре снова увидеть их в серии А»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Венеции» (1:1).

«Мы пытались поблагодарить болельщиков. Мы всегда можем сделать это тем, что будем выкладываться на поле полностью, и сегодня мы сделали это снова. В конце концов, если мы сможем выиграть трофей, я скажу, что он был заслужен, но еще больше этого заслуживают болельщики. Не знаю, всегда ли так было, но могу сказать, что у «Ромы» действительно особенные фанаты.

Мы отдали все и заслужили победу. Очевидно, что игра против 10 человек в течение часа позволяет доминировать еще больше. «Венеция» была очень хороша, они настоящие профессионалы, и я надеюсь вскоре снова увидеть их в серии А. Если мы оглянемся назад на сезон, у нас был очень низкий процент реализованных моментов. С дополнительными пятью или шестью голами у нас было бы гораздо больше очков. Вот где нам нужно улучшить в следующем сезоне», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

«Рома» нанесла за матч 46 ударов в сторону ворот и подала 20 угловых. Вратарь «Венеции» Ники Мяенпяя совершил 15 сэйвов.

В турнирной таблице подопечные Жозе Моуринью остались на шестом месте с 60 очками. «Венеция», которая потеряла шансы на то, чтобы остаться в серии А набрала 26 очков.