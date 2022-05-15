Вратарь «Венеции» Мяенпя совершил 16 сэйвов в матче против «Ромы». Это рекорд топ-5 лиг с 2019 года

Вратарь «Венеции» Ники Мяенпя совершил 16 сэйвов в матче 37-го тура против «Ромы» (1:1).

Показатель является рекордным топ-5 европейских лиг с 2019 года. Тогда вратарь «Эмполи» Бартломей Дронговски совершил 17 сэйвов в матче серии А против «Аталанты» (0:0).

При этом, 37-летний финн Мяенпя отразил 8 ударов из пределов штрафной и совершил 65 касаний мяча за игру, больше всех в составе «Венеции».

«Рома» после удаления полузащитника «Венеции» Софьяна Кийена на 32-й минуте встречи играла в большинстве и нанесла 46 ударов в сторону ворот соперника. Статистический показатель также является рекордным с 2019 года, когда «Аталанта» в матче против «Эмполи» совершила 47 ударов в створ.

Маяенпя после игры получил максимальную оценку 10 баллов по версии сайта статистики Whoscored, а также стал игроком матча .