«Рома» сыграла вничью с «Венецией». Римляне нанесли 46 ударов в сторону ворот

«Рома» сыграла вничью с «Венецией» в чемпионате Италии

«Рома» дома сыграла вничью с «Венецией» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У гостей на первой минуте встречи забил Дэвид Окереке. В составе римлян счет сравнял Эльдор Шомуродов.

«Венеция» с 32-й минуты играла вдесятером. Прямую красную карточку за удар соперника заработал Софиан Кьюин.

«Рома» нанесла за матч 46 ударов в сторону ворот и подала 20 угловых. Вратарь «Венеции» Ники Мяенпяя совершил 15 сэйвов.

В турнирной таблице подопечные Жозе Моуринью остались на шестом месте с 60 очками. «Венеция», которая потеряла шансы на то, чтобы остаться в серии А набрала 26 очков.