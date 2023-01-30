Моуринью: «Рома» — команда, которая заставила «Наполи» страдать больше всего»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:2).

«Мы — команда, которая заставила «Наполи» страдать больше всего, которая больше всего напугала их. Не считая результата, я стал более уверенным. Иногда футбол несправедлив. Иногда команда, которая играет лучше, не побеждает. Сегодня мы заслужили победить в матче.

Мы играли хорошо с первой минуты. После гола Осимхена мы почувствовали несправедливость пропущенного гола. Команда всегда контролировала ситуацию и играла очень хорошо, хорошо прессинговала и защищалась. Мне жаль за результат», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио.

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен с передачи Хвичи Кварацхелии, а также Джованни Симеоне. Гости ответили точным ударом Стефана Эль-Шаарави.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.