Моуринью разозлился из-за увольнения из «Ромы», он обвинил руководство клуба в невыполненных обещаниях

Бывшего главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью разозлило увольнение из клуба, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 60-летний специалист «был вне себя», когда ему сообщили об увольнении. Владелец римлян Дэн Фридкин указал Моуринью на недостатки его работы. В ответ португалец обвинил Фридкина в невыполненных обещаниях.

Сообщается, что владельцы «Ромы» были недовольны регулярными жалобами Моуринью на судейство и трансферную политику клуба. Кроме того, утверждается, что в последнее время у тренера испортились отношения со многими игроками команды.

«Рома» объявила об увольнении Моуринью во вторник, 16 января. Римляне одержали одну победу в пяти последних матчах под руководством португальца.

Новым главным тренером «Ромы» стал бывший полузащитник команды Даниэле Де Росси.