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Булыкин назвал причину, из-за которой матч за полуфинал Суперкубка Италии будет сложным для «Интера»

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Экс-футболист «Локомотива» и «Байера» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от полуфинала Суперкубка Италии-2024, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».

«Полуфинал с «Лацио» будет очень сложным, все-таки кубковая игра, тем более футболисты Сарри в неплохой форме. И вообще, обе команды показывают хорошую форму в последних матчах. В этой встрече важна мотивация, потому что победа в Суперкубке — это почетно, и никто не хочет упустить этот шанс. Нас ждет боевой матч за выход в финал, где «Интер» планирует использовать свою мощную атакующую линию, а «Лацио» будет контролировать ход игры и эффективно использовать свои атакующие возможности.

Следующий матч «Интера» против «Ювентуса» в серии А, там мы и посмотрим, на что может претендовать команда Индзаги в этом сезоне. Да, они здорово набрали ход. Если одержат победу в этих матчах, то психологически будут чувствовать себя увереннее. Но при первом проигрыше могут возникнуть проблемы и станет тяжелее. Все будет зависеть от куража команды, который должен проявиться в ближайших матчах», — цитирует Булыкина ODDS.ru.

После 20 туров «Интер» идет на первом месте турнирной таблицы серии А, набрав 51 балл. На втором месте «Ювентус», у которого в активе 49 очков.

Полуфинал Суперкубка Италии-2024 пройдет 19 февраля. Встреча пройдет в Рияде на стадионе «Парк Аль-Аввал» и начнется в 22.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
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 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
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Рома – Верона
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Оливье Жиру

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Милан

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Антуан Макумбу

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Малик Тшау

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