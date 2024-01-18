«Интер» сыграет с «Лацио» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании 19 января

«Интер» сыграет с «Лацио» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии в пятницу, 19 января. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

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В последних пяти очных встречах трижды побеждала команда из Милана (2:0, 3:1, 2:1), два раза сильнее был клуб из Рима — 3:1, 3:1.

Прогноз, анализ и коэффициенты на игру «Интер» — «Лацио» читайте в нашем материале.

«Интер» — действующий чемпион Суперкубка страны.

Суперкубок Италии: турнирная таблица в актуальном виде и результаты игр доступны на сайте «СЭ»