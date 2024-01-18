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Сегодня, 22:00

«Интер» — «Лацио»: время начала и где смотреть матч за Суперкубок Италии

«Интер» сыграет с «Лацио» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Симоне Индзаги, главный тренер ФК «Интер».
Фото Reuters

«Интер» сыграет с «Лацио» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии в пятницу, 19 января. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и статистикой противостояния «Интер» — «Лацио» можно на нашем сайте в матч-центре. Права на трансляцию матча Суперкубка Италии в России принадлежат онлайн-сервису Окко Спорт. Матч будет доступен по платной подписке.

В последних пяти очных встречах трижды побеждала команда из Милана (2:0, 3:1, 2:1), два раза сильнее был клуб из Рима — 3:1, 3:1.

Прогноз, анализ и коэффициенты на игру «Интер» — «Лацио» читайте в нашем материале.

«Интер» — действующий чемпион Суперкубка страны.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
19 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Лацио

Суперкубок Италии: турнирная таблица в актуальном виде и результаты игр доступны на сайте «СЭ»

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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37 тур
38 тур
20.01 20:00
Рома – Верона
 - : -
20.01 22:45
Удинезе – Милан
 - : -
21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 - : -
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 - : -
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 - : -
14.02 21:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
22.02 22:45
Торино – Лацио
 - : -
28.02 20:00
Сассуоло – Наполи
 - : -
28.02 22:45
Интер – Аталанта
 - : -
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Лидеры
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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