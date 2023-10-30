Моуринью раскритиковал серию А
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения от «Интера» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии раскритиковал серию А.
«У игроков команды накопилась усталость, а на подготовку к матчу было мало времени («Рома» в четверг играла в Лиге Европы), парни все равно провели значительный матч.
Думаю, у всех — не только у меня — на стадионе было ощущение, что матч закончится вничью. «Рома» спокойно справлялась со всеми трудностями", — приводит слова Моуринью TMW.
После этой игры «Интер» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. «Рома» с 14 очками идет на 8-й позиции. Команда прервала серию из пяти побед подряд во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Наполи
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|
5
|Фиорентина
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
6
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|15-8
|16
|
7
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
8
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
9
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|9
|2
|1
|6
|3-16
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
|27.10
|21:45
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 0
|28.10
|16:00
|
Сассуоло – Болонья
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Лечче – Торино
|0 : 1
|28.10
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|29.10
|14:30
|
Кальяри – Фрозиноне
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Монца – Удинезе
|1 : 1
|29.10
|20:00
|
Интер – Рома
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Наполи – Милан
|2 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1