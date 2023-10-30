Маркус Тюрам признался, что счастлив играть за «Интер»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам после победного матча 10-го тура серии А рассказал, как чувствует себя в миланском клубе.

«Когда я вижу командные победы, то меня переполняет радость. Забить тут, на «Сан-Сиро», очень приятно. Все матчи на этом стадионе — особенные. Я счастлив защищать цвета «Интера», — цитирует Тюрама fcinter1908.it.

«Интер» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков.