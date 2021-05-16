Моуринью поздравил «Рому» с победой в римском дерби
12:32
Португальский тренер Жозе Моуринью в Instagram поздравил «Рому» с победой в матче 37-го тура серии А с «Лацио» (2:0)
В римском дерби победу «Роме» принесли голы Генриха Мхитаряна и Педро.
Напомним, по окончании сезоне Моуринью станет новым главным тренером римлян.
«Поздравляю команду и господина Фонсеку с отличной победой», — написал португалец.
В 37 матчах серии А «Рома» набрала 61 балл и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю