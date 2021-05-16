Кокорин остался в запасе на матч «Фиорентины» с «Наполи»
12:43
Тренерские штабы «Фиорентины» и «Наполи» огласили стартовые составы на матча 37-го тура чемпионата Италии.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет игру на скамейке запасных.
«Фиорентина»: Террачиано, Венути, Миленкович, Пеццелья (К), Касерес, Бираги, Пульгар, Кастровелли, Бонавентура, Рибери, Влахович.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай, Фабиан, Бакайоко, Зиленски, Политано, Осимхен, Инсинье.
Встреча состоится сегодня, 16 мая, во Флоренции. Начало — в 13.30 (мск).
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