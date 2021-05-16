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Кокорин остался в запасе на матч «Фиорентины» с «Наполи»

12:43
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Тренерские штабы «Фиорентины» и «Наполи» огласили стартовые составы на матча 37-го тура чемпионата Италии.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет игру на скамейке запасных.

«Фиорентина»: Террачиано, Венути, Миленкович, Пеццелья (К), Касерес, Бираги, Пульгар, Кастровелли, Бонавентура, Рибери, Влахович.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай, Фабиан, Бакайоко, Зиленски, Политано, Осимхен, Инсинье.

Встреча состоится сегодня, 16 мая, во Флоренции. Начало — в 13.30 (мск).

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