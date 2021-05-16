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Мхитарян может покинуть «Рому» в летнее трансферное окно

08:58
Генрих Мхитарян. Фото Instagram
Генрих Мхитарян. Фото Instagram
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян заявил, что может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Мой лучший сезон за все время в клубе. Безусловно, хотелось бы что-то выиграть с этой командой, так как ее возможности позволяют рассчитывать на трофеи, но не в этот раз. Увы.

Сейчас я не могу сказать, буду ли я выступать за «Рому» в следующем сезоне. Посмотрим. Для принятия решения еще есть немного времени. Я влюблен в этот клуб, но необходимо все хорошо взвесить.

Моя роль на поле не имеет для меня никакого значения — я просто хочу играть и получать удовольствие вместе с партнерами по команде», — сказал футболист в интервью DAZN.

В текущем сезоне Мхитарян провел 45 матчей, в которых отличился 14-ю забитыми мячами и отдал 13 результативных перед.

Уже было объявлено, что в следующем сезоне римский клуб будет тренировать Дозе Моуринью, с которым у Мхитаряна в свое время был конфликт в «Манчестер Юнайтед».

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