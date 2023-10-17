Моуринью покинет «Рому» в конце сезона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинет клуб в конце сезона, сообщает Sky Sports Italia.

По сведениям источника, 60-летний португалец и клуб не будут продлевать соглашение, никаких переговоров не ведется.

После 8 матчей «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице Италии, набрав 11 очков.