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Защитник «Ювентуса» Данило выбыл на 20 дней из-за травмы бедра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Данило пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Туринский клуб сообщил, что у игрока выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. По информации Джанлуки Ди Марцио, бразилец пропустит около 20 дней. Таким образом, защитник не сможет принять участие в матче с «Миланом», который состоится 22 октября.

32-летний футболист получил повреждение во время матча сборной Бразилии против Венесуэлы (1:1).

Данило выступает за «Ювентус» с августа 2019 года. Всего на его счету 171 матч, забил девять мячей и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://www.juventus.com/it/news/articoli/bollettino-medico-le-condizioni-di-danilo-161023
Футбол
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