Моуринью: «Меня подписала лучшая команда Мексики»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на своей странице в социальной сети опубликовал загадочное послание. Портулагец опубликовал видео, на котором он в костюме и без галстука общается с камерой и объявляет о своем подписании с лучшей командой Мексики.

«Я скажу вам только это. Меня только что подписала лучшая команда Мексики», — сказал Моуринью.

Примечательно, что на видео отсутствуют какие-либо логотипы клубов. По мнению издания Marca, Моуринью собирается стать амбассадором мексиканского бренда.