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Сегодня, 03:39

Моуринью: «Меня подписала лучшая команда Мексики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото AFP

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на своей странице в социальной сети опубликовал загадочное послание. Портулагец опубликовал видео, на котором он в костюме и без галстука общается с камерой и объявляет о своем подписании с лучшей командой Мексики.

«Я скажу вам только это. Меня только что подписала лучшая команда Мексики», — сказал Моуринью.

Примечательно, что на видео отсутствуют какие-либо логотипы клубов. По мнению издания Marca, Моуринью собирается стать амбассадором мексиканского бренда.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
3
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
4
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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26.09 21:45
Ювентус – Лечче
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27.09 19:30
Кальяри – Милан
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27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
27.09 19:30
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 - : -
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