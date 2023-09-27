Осимхен после скандального видео удалил все фотографии в форме «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен убрал со своей страницы в социальной сети все фотографии в форме неаполитанского клуба.

24-летний нигериец так отреагировал на юмористический видеоролик пресс-службы неаполитанцев с неарилизованным пенальти в матче с «Болоньей».

Осимхен считает, что данный видеоролик унижает его имидж. По словам агента, футболист и его представитель могут обратиться с иском в суд из-за этого видео.