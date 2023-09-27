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Сегодня, 06:06

Осимхен после скандального видео удалил все фотографии в форме «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен убрал со своей страницы в социальной сети все фотографии в форме неаполитанского клуба.

24-летний нигериец так отреагировал на юмористический видеоролик пресс-службы неаполитанцев с неарилизованным пенальти в матче с «Болоньей».

Осимхен считает, что данный видеоролик унижает его имидж. По словам агента, футболист и его представитель могут обратиться с иском в суд из-за этого видео.

Виктор Осимхен. Осимхен может подать иск в суд на «Наполи» из-за юмористического видео
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
3
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
4
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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38 тур
26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 1 : 0
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 - : -
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 - : -
27.09 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
27.09 21:45
Лацио – Торино
 - : -
27.09 21:45
Наполи – Удинезе
 - : -
28.09 19:30
Фрозиноне – Фиорентина
 - : -
28.09 19:30
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Андреа Пинамонти

Андреа Пинамонти

Сассуоло

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 3 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 5 1 0
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