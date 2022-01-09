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Моуринью назвал причины поражения «Ромы» в матче с «Ювентусом»

9 января, 23:54
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» (3:4) в 21-м туре чемпионата Италии.

«Мы полностью контролировали игру 70 минут, — цитирует специалиста Football Italia. — Команда играла очень хорошо, мы были настроены на контроль. Мы сильно начали матч. У нас была идея высокого прессинга, контроля темпа и владения инициативой. Все шло хорошо 70 минут, а потом случился этот психологический коллапс.

Счет 3:2 убил нас. Феликс (Афена-Гьян — Прим. «СЭ») провел отличный матч, который он завершил спринтом против Куадрадо. Я снял его, и после его замены (на Элдора Шомуродова — Прим. «СЭ») все пошло не так. Мы позволили им вернуться в игру со счета 3:2. «Ювентус» — команда с сильным менталитетом, сильным характером. У нас появился страх, психологический комплекс. Для меня счет 3:2 не проблема, но это проблема для моей команды.

Я уже сказал игрока, что если бы матч закончился на 70-й минуте, то это была бы великолепная игра. К сожалению, матч на этом не закончился".

К 70-й минуте «Рома» вела 3:1, но в итоге римский клуб потерпел поражение.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 20:30. Olimpico (Рим)
Рома
3:4
Ювентус
Голы
Абрахам, 11 (1:0), Дибала, 18 (1:1), Мхитарян, 48 (2:1), Пеллегрини, 53 (3:1), Локателли, 70 (3:2), Кулушевски, 72 (3:3), Де Шильо, 77 (3:4)
Нереализованный пенальти
Пеллегрини 83
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья Смоллинг Кристанте Пеллегрини (Майораль, 87 ) Мэйтланд-Найлс Верету (Перес, 78 ) Мхитарян Абрахам Афена-Гьян (Шомуродов, 71 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Ругани Маккенни Локателли Бентанкур (Артур, 64) Дибала (Кьеллини, 82) Куадрадо Кин (Мората, 64) Кьеза (Кулушевски, 32)
Предупреждения
Верету 50, Роджер Ибаньес 51, Кристанте 76  -  Куадрадо 45, де Лигт 52, Локателли 65
Удаления
де Лигт 81 (вторая ж.к)
Судьи
Масса

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 2
Лацио 1
2-й тайм

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 3
Ювентус 4
Матч завершен

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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