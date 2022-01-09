Моуринью назвал причины поражения «Ромы» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» (3:4) в 21-м туре чемпионата Италии.

«Мы полностью контролировали игру 70 минут, — цитирует специалиста Football Italia. — Команда играла очень хорошо, мы были настроены на контроль. Мы сильно начали матч. У нас была идея высокого прессинга, контроля темпа и владения инициативой. Все шло хорошо 70 минут, а потом случился этот психологический коллапс.

Счет 3:2 убил нас. Феликс (Афена-Гьян — Прим. «СЭ») провел отличный матч, который он завершил спринтом против Куадрадо. Я снял его, и после его замены (на Элдора Шомуродова — Прим. «СЭ») все пошло не так. Мы позволили им вернуться в игру со счета 3:2. «Ювентус» — команда с сильным менталитетом, сильным характером. У нас появился страх, психологический комплекс. Для меня счет 3:2 не проблема, но это проблема для моей команды.

Я уже сказал игрока, что если бы матч закончился на 70-й минуте, то это была бы великолепная игра. К сожалению, матч на этом не закончился".

К 70-й минуте «Рома» вела 3:1, но в итоге римский клуб потерпел поражение.