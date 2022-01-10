«Дженоа» может уволить Шевченко после поражения от «Специи»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко находится под угрозой отставки, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на генуэзский телеканал Telenord.

По данным источника, руководство клуба может уволить украинца после поражения от «Специи» (0:1) в 21-м туре серии А. Заменить его может Давиде Баллардини, который ранее уже приходил в клуб в подобной ситуации. Итальянец назначался главным тренером «Дженоа» четыре раза за карьеру. Не исключается и возвращение Роландо Марана. Он был уволен еще в декабре 2020 года, но до сих пор находится на контракте и с тех пор в другом клубе не работал.

После поражения «Дженоа» остается в зоне вылета. Команда имеет в активе 12 очков и занимает 19-е место.