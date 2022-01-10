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«Дженоа» может уволить Шевченко после поражения от «Специи»

00:19
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко находится под угрозой отставки, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на генуэзский телеканал Telenord.

По данным источника, руководство клуба может уволить украинца после поражения от «Специи» (0:1) в 21-м туре серии А. Заменить его может Давиде Баллардини, который ранее уже приходил в клуб в подобной ситуации. Итальянец назначался главным тренером «Дженоа» четыре раза за карьеру. Не исключается и возвращение Роландо Марана. Он был уволен еще в декабре 2020 года, но до сих пор находится на контракте и с тех пор в другом клубе не работал.

После поражения «Дженоа» остается в зоне вылета. Команда имеет в активе 12 очков и занимает 19-е место.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 2
Лацио 1
2-й тайм

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 3
Ювентус 4
Матч завершен

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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