«Ювентус» в меньшинстве победил «Рому», проигрывая по ходу матча в два мяча
9 января в Риме «Ювентус» одержал победу над «Ромой» (4:3) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
В составе «Ромы» голы забили Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини.
Команда Массимилиано Аллегри к 53-й минуте встречи проигрывала сопернику со счетом 1:3. За «Ювентус» отличились Пауло Дибала, Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа Де Шильо.
На 81-й минуте матча был удален защитник туринцев Маттейс де Лигт за фол в своей штрафной площади. Хавбек римлян Пеллегрини не смог реализовать пенальти, его удар отбил вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны.
«Ювентус» с 38 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Рома» с 32 баллами располагается на 8-й строчке.
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