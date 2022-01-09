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«Ювентус» в меньшинстве победил «Рому», проигрывая по ходу матча в два мяча

22:28
9 января. Рим. «Рома» — «Ювентус» — 3:4. Фото Global Look Press
9 января. Рим. «Рома» — «Ювентус» — 3:4. Фото Global Look Press
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9 января в Риме «Ювентус» одержал победу над «Ромой» (4:3) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

В составе «Ромы» голы забили Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини.

Команда Массимилиано Аллегри к 53-й минуте встречи проигрывала сопернику со счетом 1:3. За «Ювентус» отличились Пауло Дибала, Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа Де Шильо.

На 81-й минуте матча был удален защитник туринцев Маттейс де Лигт за фол в своей штрафной площади. Хавбек римлян Пеллегрини не смог реализовать пенальти, его удар отбил вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны.

«Ювентус» с 38 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Рома» с 32 баллами располагается на 8-й строчке.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 20:30. Olimpico (Рим)
Рома
3:4
Ювентус
Голы
Абрахам, 11 (1:0), Дибала, 18 (1:1), Мхитарян, 48 (2:1), Пеллегрини, 53 (3:1), Локателли, 70 (3:2), Кулушевски, 72 (3:3), Де Шильо, 77 (3:4)
Нереализованный пенальти
Пеллегрини 83
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья Смоллинг Кристанте Пеллегрини (Майораль, 87 ) Мэйтланд-Найлс Верету (Перес, 78 ) Мхитарян Абрахам Афена-Гьян (Шомуродов, 71 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Ругани Маккенни Локателли Бентанкур (Артур, 64) Дибала (Кьеллини, 82) Куадрадо Кин (Мората, 64) Кьеза (Кулушевски, 32)
Предупреждения
Верету 50, Роджер Ибаньес 51, Кристанте 76  -  Куадрадо 45, де Лигт 52, Локателли 65
Удаления
де Лигт 81 (вторая ж.к)
Судьи
Масса

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 0
Лацио 0
1-й тайм

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 3
Ювентус 4
Матч завершен

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70

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