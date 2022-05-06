6 мая «Дженоа» на своем поле проведет матч 36-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Дженоа» — «Ювентус». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.55.

«Дженоа» с 25 очками занимает 19-е место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» с 69 баллами располагается на четвертой строчке.

5 декабря 2021 года «Ювентус» победил «Дженоа» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.