Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:34

Прокуратура расследует подозрительные трансферные сделки «Ювентуса» с клубами серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Прокуратура Турина расследует подозрительные трансферные сделки «Ювентуса» с клубами серии А «Аталантой» и «Удинезе».

По данным La Repubblica, прокуратура обнаружила доказательства того, что бьянконери использовали эти клубы как банки, чтобы добиваться нужных цифр в финансовой отчетности. Были найдены секретные соглашения, не зарегистрированные в серии А.

В частности, подозрения вызвал трансфер Роландо Мандрагоры, которого «Ювентус» приобрел в январе 2016 года за 9 миллионов евро. После аренд в «Пескару» и «Кротоне» полузащитник был продан в «Удинезе» за 20 миллионов евро в 2018 году, что в тот отчетный период позволило «Юве» получить прирост капитала в 13,7 миллионов евро.

Однако спустя два года туринский клуб вновь подписали контракт с Мандрагорой, заплатив 10 миллионов евро и еще 6 миллионов евро в виде бонусов. Мандрагора, который сейчас выступает за «Фиорентину», его отец, который является его агентом, вице-президент «Удинезе» Стефано Кампочча и бывший директор «Юве» Маурицио Ломбардо будут допрошены как свидетели.

Также планируется расследовать 4 подозрительные сделки «Ювентуса» с «Аталантой» на общую сумму 14,5 миллионов евро, которые, как сообщается, не были указаны в финансовой отчетности. Речь идет об обязательстве выкупа трансферов Федерико Маттьелло, Симоне Мураторе, Маттиа Кальдары и Кристиана Ромеро.

Предварительное слушание по делу намечено на 27 марта.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

Затем бывший директор «Ювентуса» Марко Ре признал факт финансовых махинаций при подписании полузащитника Артура из «Барселоны».

Футбол
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» интересуется защитником «Барселоны» Юмтити
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости