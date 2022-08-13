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Сегодня, 19:45

«Монца» — «Торино»: смотреть прямую трансляцию матча серии А

Читать «СЭ» в
Главный тренер «Торино» Иван Юрич.
Фото AFP

В субботу, 13 августа, «Монца» на своем поле примет «Торино» в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Бриантео», начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Монца» — «Торино». Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч Футбол 2». Ее начало — в 21.40.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в серии А. «Монца» вышла в чемпионат Италии впервые в истории.

С 11 августа за «Торино» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

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Обе забьют - да

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1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
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1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

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11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Монца
ФК Торино
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Алексей Миранчук включен в заявку «Торино» на матч с «Монцей»

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Монцей»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
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 - : -
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