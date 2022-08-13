«Монца» — «Торино»: смотреть прямую трансляцию матча серии А

В субботу, 13 августа, «Монца» на своем поле примет «Торино» в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Бриантео», начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Монца» — «Торино». Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч Футбол 2». Ее начало — в 21.40.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в серии А. «Монца» вышла в чемпионат Италии впервые в истории.

С 11 августа за «Торино» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.