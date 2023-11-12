«Торино» на выезде сыграл вничью с «Монцей»

«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Монцей» со счетом 1:1.

На гол Ивана Илича хозяева ответили точным ударом Андреа Колпани.

После этого матча «Торино» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Монца» с 17 очками — на девятой строчке.