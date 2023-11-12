«Торино» на выезде сыграл вничью с «Монцей»
«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Монцей» со счетом 1:1.
На гол Ивана Илича хозяева ответили точным ударом Андреа Колпани.
После этого матча «Торино» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Монца» с 17 очками — на девятой строчке.
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|1
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|29
|
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|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
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|1
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|
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|
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|
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|
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|
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|12
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|5
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|14
|
14
|Дженоа
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|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|12
|2
|3
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|9
|
18
|Верона
|12
|2
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|8
|7-16
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19
|Эмполи
|11
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|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|2 : 2
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|1 : 0
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 1
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|1 : 1
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|
|
Оливье Жиру
Милан
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|
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Мартен де Рон
Аталанта
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|Ж
|
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Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1
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