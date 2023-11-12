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Сегодня, 00:44

«Торино» на выезде сыграл вничью с «Монцей»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Монцей» со счетом 1:1.

На гол Ивана Илича хозяева ответили точным ударом Андреа Колпани.

После этого матча «Торино» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Монца» с 17 очками — на девятой строчке.

Италия. Серия А. 12-й тур
11 нояб, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:1
Торино

ФК Монца
ФК Торино
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
2
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
18
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
19
 Эмполи 11 2 1 8 4-21 7
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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 2 : 1
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