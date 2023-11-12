Президент «Лечче»: «Дьявольский ВАР испортил нам сказочную победу над «Миланом»

Президент «Лечче» Саверио Стикки Дамиани в негативном ключе высказался о ВАР после матча 12-го тура серии А с «Миланом» (2:2).

Форвард команда Роберто Пикколи на 94-й минуте вывел «Лечче» вперед, но мяч был отменен после подсказки ВАР, так как игрок наступил на ногу Малику Тиаву.

«Финал был сказкой, моментом волшебства, который мы создали для себя упорным трудом и который был разрушен дьявольским ВАР. То, как система используется сейчас, просто ужасно. Отныне каждый раз, когда мы пропускаем гол, мы будем искать ногу, на которую наступили, чтобы отменить гол. В конце концов, мы обязательно найдем это», — приводит слова Дамиани Football Italia.

«Милан» с 23 очками занимает третье место в чемпионате Италии. «Лечче» (14 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице.