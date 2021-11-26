«Монца» хотела назначить Шевченко на должность главного тренера
Итальянский клуб «Монца» рассматривал вариант с назначением Андрея Шевченко на пост главного тренера.
«Мы думали о приглашении Шевченко в «Монцу», но ничего страшного, что он возглавил другой клуб. Он провел отличную работу со сборной Украины и теперь у него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет», — рассказал генеральный директор клуба Адриано Галлиани Tuttomercatoweb.
Напомним, ранее Адриано Галлиани был вице-президентом «Милана», когда Андрей Шевченко защищал цвета «россонери» в статусе игрока.
«Монца» занимает 8-е место в серии B.
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