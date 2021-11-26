Шевченко хочет подписать Ярмоленко в «Дженоа»
«Дженоа» интересуется нападающим «Вест Хэма» Андреем Ярмоленко, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в работе с 32-летним украинцем заинтересован новый главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко, знакомый с футболистом по работе в сборной Украины. Сообщается, что «Дженоа» рассматривает игрока как приоритетную цель на трансферном рынке.
One of #Genoa's priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Shevchenko would like to close for Andriy #Yarmolenko. His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 26, 2021
В сезоне-2021/22 Ярмоленко провел 15 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.
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