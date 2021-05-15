Ибрагимович будет восстанавливаться после травмы шесть недель
15:50
«Милан» 15 мая на официальном сайте выступил с заявлением, подтвердив информацию о травме колена у нападающего Златана Ибрагимовича.
На восстановление 39-летнему шведу потребуются шесть недель. Ибрагимовичу не будет сделана операция, однако его участие в чемпионате Европы-2020 теперь находится под вопросом.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.
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