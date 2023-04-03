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Сегодня, 18:38

Миранчук включен в заявку «Торино» на матч против «Сассуоло»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торино» в рамках 28-го тура чемпионата Италии проведет матч против «Сассуоло».

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук попал в заявку на эту встречу.

Ранее «СЭ» сообщал, что Миранчук может сыграть за «Торино» в матче с «Сассуоло».

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за итальянскую команду 22 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Футболист получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Матч «Сассуоло» — «Торино» пройдет сегодня, 3 апреля, начало — 21.45 мск.

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
11
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
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 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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2.04 13:30
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2.04 16:00
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