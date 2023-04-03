Манчини заявил, что глава Балотелли в сборной Италии закрыта

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о форварде «Сьона» Марио Балотелли.

«Балотелли — закрытая глава для сборной Италии? Думаю, что да», — цитирует Манчини Tuttosport.

32-летний форвард с лета прошлого года выступает за швейцарский «Сьон». В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. В последний раз Балотелли выходил на поле в составе сборной Италии в 2018 году.