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Сегодня, 13:39

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на игру с «Болоньей»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Лукич, Пеллегри, Влашич, Синго, Лазаро, Риччи, Джиджи, Миранчук.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» в августе 2022 года. Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Матч «Болонья» — «Торино» состоится сегодня, 6 ноября, начало — в 14:30 по московскому времени.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Торино

Источник: https://twitter.com/TorinoFC_1906/status/1589203756104953857?s=20&t=DckWqreUfZgdqUIGs0G5TQ

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ИТБ2 (1.5)

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Алексей Миранчук
ФК Болонья
ФК Торино
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
11
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
12
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
13
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
14
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
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Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 1 : 0
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 2 : 1
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
6.11 17:00
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