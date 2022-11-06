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Сегодня, 13:30

«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 40 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интер» назначил цену за своего защитника Дензела Дюмфриса на фоне интереса со стороны разных клубов.

По информации Calciomercatoweb.it, итальянский клуб готов продать 26-летний игрока за 40 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет подписать голландского защитника в январе, чтобы усилить свой состав.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дюмфрисом.

Контракт футболиста с миланским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает нидерландца в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «Интер».

Источник: https://www.calciomercatoweb.it/2022/11/03/calciomercato-inter-conte-dumfries-tottenham-emerson-royal/?fbclid=IwAR3P9-b9pQ4fLewucBcXGseDodSlsFl20JRdZc0wgGmrecgFLtn0SF-BMTQ

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Ювентус
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2.04

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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

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3.10

ИТБ2 (1.5)

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Рома» — «Лацио», «Ювентус» — «Интер» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
11
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
12
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
13
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
14
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
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Удинезе – Лечче
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5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
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Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
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6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
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