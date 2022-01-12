Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Венецией»
Стал известен стартовый состав «Аталанты» на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Венеции», сообщает официальный Twitter команды из Бергамо.
Российский полузащитник Алексей Миранчук начнет игру с первых минут.
В текущем сезоне 26-летний Миранчук провел 13 матчей за «Аталанту», забил один гол и сделал две результативные передачи.
? La nostra formazione per #AtalantaVenezia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 12, 2022
? Nerazzurri team news!#CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/y4pazjo3KH
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|
1
|Интер
|20
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|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
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|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
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|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|20
|8
|4
|8
|27-19
|28
|
10
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|7
|7
|7
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|28
|
11
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|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
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|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
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|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
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|
20
|Салернитана
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38 тур
|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
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Душан Влахович
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|16
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
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Джованни Симеоне
Верона
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
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Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
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Итан Ампаду
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|13
|1
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