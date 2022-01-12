Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Венецией»

Стал известен стартовый состав «Аталанты» на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Венеции», сообщает официальный Twitter команды из Бергамо.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начнет игру с первых минут.

В текущем сезоне 26-летний Миранчук провел 13 матчей за «Аталанту», забил один гол и сделал две результативные передачи.