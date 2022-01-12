Агент Мино Райола перенес срочную операцию

Известный футбольный агент Мино Райола перенес срочную операцию в клинике в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он остается в клинике.

Пока нет информации о том, что именно случилось с агентом. На данный момент он под наблюдением врачей.

Информацию о госпитализации Райолы подтвердил президент «Дженоа» и руководитель этой клиники Альберто Дзангрилло.

54-летний агент работает со многими известными футболистами. В их числе Златан Ибрагимович, Эрлин Холанн, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба Марко Верратти, Маттейс де Лигт и другие.