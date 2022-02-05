Миранчук из-за травмы не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Кальяри»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит матч 24-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Он не попал в заявку на эту встречу.
Ранее было объявлено, что игрок получил травму в конце января. По предварительным данным, он пропустит еще пару недель.
26-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 16 матчей за «Аталанту» и забил один мяч при двух голевых передачах.
В 24-м туре чемпионата Италии состоится матч между «Аталантой» и «Кальяри». Он пройдет 6 февраля, начало встречи — 14.30 (мск).
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|
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|
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|27
|
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|23
|7
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|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
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|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
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|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
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|
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38 тур
|5.02
|17:00
|
Рома – Дженоа
|0 : 0
|5.02
|20:00
|
Интер – Милан
|- : -
|5.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|6.02
|14:30
|
Аталанта – Кальяри
|- : -
|6.02
|17:00
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Венеция – Наполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|6.02
|20:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|6.02
|22:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Специя
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
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Ювентус
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Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
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|Ж
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Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
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|
Роберто Сориано
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|20
|1
|4
|
|
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Лацио
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