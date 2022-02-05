Миранчук из-за травмы не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Кальяри»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит матч 24-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Он не попал в заявку на эту встречу.

Ранее было объявлено, что игрок получил травму в конце января. По предварительным данным, он пропустит еще пару недель.

26-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 16 матчей за «Аталанту» и забил один мяч при двух голевых передачах.

В 24-м туре чемпионата Италии состоится матч между «Аталантой» и «Кальяри». Он пройдет 6 февраля, начало встречи — 14.30 (мск).