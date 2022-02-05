«Милан» намерен подписать полузащитника «Фулхэма» Карвальо

«Милан» бросает вызов «Ливерпулю» в вопросе подписания полузащитника Фабио Карвальо из «Фулхэма».

Как сообщает Calciomercato, миланский клуб надеется перебить предложение английской команды по 19-летнему футболисту.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Фулхэм» вели переговоры о трансфере полузащитника в заключительный день зимнего трансферного окна, но не успели оформить документы до дедлайна.

В нынешнем сезоне Карвальо забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Фулхэм».

Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость англичанина в 3,50 миллиона евро.