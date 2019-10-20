Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич после победы над «Болоньей» (2:1) назвал вратаря Джанлуиджи Буффона абсолютным лидером туринской команды.

41-летний Буффон совершил классный сэйв в компенсированное время встречи с «Болоньей».

— Присутствие Джиджи очень важно, — приводит слова Пьянича пресс-служба «Ювентуса». — У нас в команде есть такой абсолютный лидер. Мы все испытываем чувство гордости из-за этого. Буффон является лидером и в раздевалке, и на поле. Наверное, он лучший в этой роли за все время в «Ювентусе».

Чудо-сэйв 41-летнего Буффона после удара через себя в концовке матча с «Болоньей»