Миралем Пьянич — о Буффоне: «Лидер в раздевалке и на поле»
19:32
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич после победы над «Болоньей» (2:1) назвал вратаря Джанлуиджи Буффона абсолютным лидером туринской команды.
41-летний Буффон совершил классный сэйв в компенсированное время встречи с «Болоньей».
— Присутствие Джиджи очень важно, — приводит слова Пьянича пресс-служба «Ювентуса». — У нас в команде есть такой абсолютный лидер. Мы все испытываем чувство гордости из-за этого. Буффон является лидером и в раздевалке, и на поле. Наверное, он лучший в этой роли за все время в «Ювентусе».
Чудо-сэйв 41-летнего Буффона после удара через себя в концовке матча с «Болоньей»
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